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Криминал

Несколько пензенских семей пострадали от лжетурагента

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За границу с хорошей скидкой намерены были съездить несколько пензенских семей. Такую возможность предлагала турагент, которая взяла с них полную стоимость поездки, а потом пропала.

«Ни телефона, ни соцсетей. То есть все она удаляет - и она недоступна. Мы поняли, что никаких путевок у нас не будет, мы просто отдали человеку деньги и все», - отметила потерпевшая.

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемой в совершении преступлений. Ей оказалась жительница города Саратова 1986 года рождения. Женщина призналась в совершении преступлений. С ее слов, таким образом она решила подзаработать денег. С этой целью она ввела в заблуждение свою знакомую, сказав, что может помочь с дешевыми путевками, которая, в свою очередь, рассказала о льготных путевках своим знакомым», - сообщил начальник отдела дознания ОП № 3 УМВД России по городу Пензе Николай Кологоров.

Правоохранительные органы выяснили, что никакого отношения злоумышленница к туристическому бизнесу не имеет. По факту мошеннических действий было возбуждено пять уголовных дел. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 140 тысяч рублей. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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