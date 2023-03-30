Недолго музыка играла: кража колонок в Пензе попала на камеру

30.03.2023 | 18:43

Очень понравились музыкальные колонки, но платить за них злоумышленник не собирался. В одном из специализированных магазинов он просто положил товар в рюкзак и вышел из торгового центра, минуя кассу.

В скором времени пропажу обнаружили и обратились в полицию. Установить личность преступника не составило труда, поскольку все его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний житель города Саранска.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции. Свою вину подозреваемый признал полностью и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Елена Филягина.

Колонки стоимостью 16 тысяч рублей похититель сдал в комиссионный магазин за 9 тысяч. Деньги задержанный потратил на собственные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметила Елена Филягина.