В Пензе инвалид попросил помощи у квартирантов и лишился денег

27.03.2023 | 18:57

Не повезло с квартирантами одному из жителей Октябрьского района Пензы. Мужчина сдал на неделю комнату в своей квартире семейной паре. И так как он является инвалидом, горожанин попросил жильцов помочь ему - отнести в ремонт телефон и купить деталь в магазине сантехники, вручил им собственную банковскую карту и сообщил ПИН-код.

«Воспользовавшись этим, злоумышленники похитили со счетов потерпевшего денежные средства в сумме более 100 000 рублей. Позже на эти деньги они купили автомобиль в Пензе, на котором уехали в Ивановскую область», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Ангелина Хайр.

Там их и задержали сотрудники пензенской полиции. Мужчина оказался жителем Лунинского района, женщина - Подмосковья. Вину свою они признали и рассказали, что в город на Суре приехали к родственникам, но поселиться решили отдельно от них.

«Мысль о хищении денег у потерпевшего им пришла в тот момент, когда заявитель отдал им свой телефон и банковскую карту. Женщина установила на свой телефон мобильное приложение банка, ввела реквизиты карты потерпевшего и получила доступ к его счетам», - пояснила Ангелина Хайр.

Теперь предприимчивым квартирантам жилье предоставили в следственном изоляторе. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А впоследствии их местом жительства может оказаться исправительная колония - на срок до 6 лет.