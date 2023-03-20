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Криминал

В Пензе задержали женщину-курьера, забравшую деньги у пенсионерок

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На два года и шесть месяцев в исправительную колонию общего режима отправится жительница Самары за преступление, совершенное на территории Пензы. Молодая женщина стала активной исполнительницей мошеннической схемы, выступала в роли курьера, которому престарелые жертвы отдавали деньги.

«Данная гражданка вступила в сговор с неустановленными лицами. Данные лица звонили, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, говорили, что их родственники либо попали в ДТП, либо еще что-то с ними случилось, либо находятся в больнице в тяжелом состоянии, являются виновниками преступлений. И чтобы решить вопрос, необходимо перевести сумму денег гражданину, помощнику, который придет», - рассказал помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Александр Хорев.

На дело женщина вышла в свой день рождения во всем черном: кепке, майке и даже маске. Она объезжала бабушек в возрасте от 75 до 87 лет. Престарелые люди отдавали не только российские деньги, но и долларовые накопления.

«Общая сумма ущерба за этот промежуток времени составила 2,5 миллиона рублей, которые она смогла взять и перевести часть своим сообщникам. Однако, выйдя от последней жительницы Пензы, она была задержана сотрудниками полиции по горячим следам», - сообщил Александр Хорев.

При ней было 1 200 000 рублей. Даже оказавшись в западне, мошенница не растерялась и сказала полицейским: «Мальчики, я оставлю конверт и упорхну - как птичка». Вот только стражи порядка этого полета не допустили, и клетка захлопнулась.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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