Прямой эфир: молодой сердобчанин транслировал попойки с подростком

21-летний житель Сердобского района оказался на скамье подсудимых за то, что угощал несовершеннолетнего приятеля спиртным.
В прошлом году молодой человек с середины апреля до конца августа систематически вовлекал подростка 2006 года рождения в употребление алкоголя. При этом старший товарищ понимал, что вредит физическому и психическому развитию приятеля и прививает ему антиобщественные привычки.
На суде парень откровенно признался, что не раз угощал тинейджера горячительными напитками. Он объяснил свое поведение тем, что хотел поднять настроение и создать атмосферу приятного и легкого общения.
Но одними застольями дело не ограничилось. «Распорядитель банкета» снимал процесс на видеокамеру своего сотового телефона и транслировал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
«Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.
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