Прямой эфир: молодой сердобчанин транслировал попойки с подростком

16.03.2023 | 12:11

21-летний житель Сердобского района оказался на скамье подсудимых за то, что угощал несовершеннолетнего приятеля спиртным.

В прошлом году молодой человек с середины апреля до конца августа систематически вовлекал подростка 2006 года рождения в употребление алкоголя. При этом старший товарищ понимал, что вредит физическому и психическому развитию приятеля и прививает ему антиобщественные привычки.

На суде парень откровенно признался, что не раз угощал тинейджера горячительными напитками. Он объяснил свое поведение тем, что хотел поднять настроение и создать атмосферу приятного и легкого общения.

Но одними застольями дело не ограничилось. «Распорядитель банкета» снимал процесс на видеокамеру своего сотового телефона и транслировал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.