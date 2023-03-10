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Криминал

В Заречном работник больницы не рискнул украсть у пациента все деньги

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Зареченская полиция закончила расследование уголовного дела о краже денег у пожилого пациента городской больницы.

Преступление совершено летом, но стражам порядка пришлось немало потрудиться, чтобы установить подозреваемого. Им оказался 28-летний сотрудник лечебного заведения из состава младшего персонала МСЧ-59.

Когда мужчину задержали, он честно признался, что причастен к пропаже денег с карты. Ему была хорошо знакома процедура изъятия, описи и хранения вещей пациентов, поступивших в приемное отделение, в том числе то, что ценности не сразу помещались в запертую комнату хранения.

Выждав удобный момент, работник больницы взял чужую банковскую карту и через свой телефон получил онлайн-доступ к счету, где обнаружил 500 000 рублей.

«Злоумышленник подумал, что похищать всю сумму будет слишком приметно, поэтому списал оттуда 4 300 рублей, пополнив баланс своего телефона», - приводит портал «Город Z» пояснение специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

При выписке пенсионер обнаружил пропажу денег и обратился к правоохранителям, которые установили злоумышленника. Теперь нечистому на руку зареченцу грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 000 рублей.

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