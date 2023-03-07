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Криминал

Пензенец решил ночью попить воды и получил смертельный удар по голове

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28-летний житель Пензы обвиняется в смерти его 37-летнего приятеля.

По данным следствия, 18 декабря 2022 года мужчины устроили застолье в квартире младшего из них. Банкет продолжился до самой ночи. Затем друзья легли спать, но гость постоянно просыпался, вставал и под разными предлогами ходил по квартире, мешая хозяину.

Около двух часов ночи старший собутыльник снова поднялся и прошел на кухню попить воды. Взбешенный его передвижениями владелец жилья схватил деревянную разделочную доску и несколько раз ударил приятеля по голове и руке, а затем отправился досыпать.

На следующий день хозяин жилья, проснувшись, увидел хрипящего приятеля с разбитой головой. Недолго думая, он вытащил его в подъезд, а сам ушел к знакомому. Раненый пензенец еще некоторое время находился на лестничной площадке, пока его не доставили в больницу. Там он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Во время следствия агрессор содержался под стражей. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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