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Общество

Пензенскую молодежь вовлекают в преступления, а затем шантажируют

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Общество, которое наводит ужас на людей по всему миру, мафия - крупная группировка со множеством внутренних законов. Один из главных - нельзя покидать Семью. Мошенники, орудующие на территории России и стран СНГ, куда мельче, тем не менее данное правило соблюдают.

«Даже если изначально человек не может понять, что вовлечен в преступление, то впоследствии даже в определенной степени появляется шантаж, поскольку, чтобы пройти верификацию, вы отправляете фотографию свою с паспортом», - сообщила заместитель начальника следственного управления УМВД России по г. Пензе Юлия Вишнякова.

Курьеры, или, как их называют правоохранители, дропы, - низшее звено преступной иерархии. Их задача - забирать деньги у обманутых людей. Схема стандартная: с жертвами связываются по телефону, сообщают о том, что близкий попал в беду, помочь родному человеку может крупная сумма.

Чаще всего на уловку попадаются пожилые. А вот транспортировкой денег, наоборот, занимаются довольно молодые граждане.

«Боль всех матерей - молодые люди до 25 лет. И в настоящее время находится под следствием несовершеннолетний, который в своих показаниях открыто сказал, что он пошел на это преступление из корыстных мотивов, поскольку у него, как он отметил, совсем не бывает своих денег», - отметил Юлия Вишнякова.

Но обогатиться таким способом не получится.

«Получила только телефон и обещания, что мне переведут, но так ничего и не перевели», - пояснила задержанная.

Задачей девушки было получить у пенсионерки ни много ни мало полмиллиона рублей. Действовала согласно плану, все деньги перечислила на один счет. Работу нашла по интернету, обещали солидный гонорар. Как итог - гражданку ожидает суд.

Как правило, дропы попадаются в первые же дни своей работы. Защищать их и прикрывать стоящие выше по иерархии не собираются, и вместо денег курьер может получить срок - до 10 лет.

«Независимо от того какие причины стали поводом для выбора этой работы, наказание все равно наступит. Незнание закона не освобождает от ответственности. Надо оставаться людьми», - предупредила Юлия Вишнякова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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