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Криминал

Пензячка рассказала, как заработала на предложении интимных услуг

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Жительница Пензы, 1983 года рождения, решила заработать легких денег и для этого разместила объявление в интернете о предоставлении интимных услуг, однако ни с кем вступать в связь не собиралась. Сначала она взяла с позвонившего клиента 2 500 рублей в качестве предоплаты, а затем - еще столько же якобы за бронь.

«Потом я под различными предлогами его начала разводить, и он мне перечислил еще 9 500», - рассказала подозреваемая.

В итоге на карту злоумышленницы жаждущий любви 60-летний мужчина перечислил 14 500 рублей, и только потом до него дошло, что он связался с мошенницей. Тогда потерпевший обратился к полицейским. Стражи порядка установили личность подозреваемой и задержали ее.

«По данному факту в отделении дознания ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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