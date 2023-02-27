В Пензе преступника будут судить за высшее положение в иерархии

27.02.2023 | 17:24

В Пензенской области будут судить 57-летнего заключенного, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Следствие считает, что мужчина с 1992 года обладает статусом «вор в законе». В 2017-м он поступил в одну из пензенских колоний, где отбывает наказание за ряд особо тяжких преступлений, совершенных в Московской области.

«В учреждении он взял на себя функцию осуществления на территории Пензенской области и расположенных в ней исправительных учреждений полномочий лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина осуществлял управленческие функции, организовывал сбор денег на нужды криминального мира, разрешал споры, назначал единомышленников на нижестоящие уровни иерархии, а также применял меры дисциплинарной ответственности к лицам на нижестоящих уровнях.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в областной суд.

Летом 2021 года в Пензе присяжные признали 59-летнего местного жителя виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Такое уголовное дело рассматривалось в областном центре впервые. Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.