В Пензе лидер преступной иерархии не добился изменения приговора

25.01.2022 | 11:38

В Пензе лидер преступной иерархии не смог добиться смягчения приговора.

В январе 2015 года на так называемой сходке мужчину 1962 года рождения признали уголовным авторитетом, находящимся в положении вора в законе во время отсутствия последнего. За ним была определена зона преступного влияния в пределах Пензенской области.

Он координировал деятельность лидеров преступного сообщества, разрешал споры и конфликты, создавал благоприятные условия для некоторых заключенных в колониях и СИЗО, организовывал и контролировал распределение денег и имущества, поступающих в неформальную воровскую казну - общак, покровительствовал тем, кто только собирается или уже совершил злодеяние.

Когда в 2019 году вступил в силу закон, предусматривающий ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии, пензенец от своего статуса не отказался. В феврале 2020 года его задержали.

«По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, состоящей из 8 человек. 23 июля 2021 года был вынесен обвинительный вердикт, которым гражданин единодушно признан виновным», - напомнили в пресс-службе Пензенского областного суда.

27 августа суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

«Не согласившись с приговором, адвокат подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 24 января 2022 года», - заключили в облсуде.