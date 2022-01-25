Криминал

В Пензе лидер преступной иерархии не добился изменения приговора

Печать

В Пензе лидер преступной иерархии не смог добиться смягчения приговора.

В январе 2015 года на так называемой сходке мужчину 1962 года рождения признали уголовным авторитетом, находящимся в положении вора в законе во время отсутствия последнего. За ним была определена зона преступного влияния в пределах Пензенской области.

Он координировал деятельность лидеров преступного сообщества, разрешал споры и конфликты, создавал благоприятные условия для некоторых заключенных в колониях и СИЗО, организовывал и контролировал распределение денег и имущества, поступающих в неформальную воровскую казну - общак, покровительствовал тем, кто только собирается или уже совершил злодеяние.

Когда в 2019 году вступил в силу закон, предусматривающий ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии, пензенец от своего статуса не отказался. В феврале 2020 года его задержали.

«По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, состоящей из 8 человек. 23 июля 2021 года был вынесен обвинительный вердикт, которым гражданин единодушно признан виновным», - напомнили в пресс-службе Пензенского областного суда.

27 августа суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

«Не согласившись с приговором, адвокат подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 24 января 2022 года», - заключили в облсуде.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

признали уголовным авторитетом, находящимся в положении вора в законе во время отсутствия последнего
Ничего не понял, но впечатлило.

Гость||

Ничего не понял, но впечатлило.

Стремишся?,стремяга.

Гость||

сейчас за не большие деньги карануют. Авторитетного там дядя Франклин на купюрах

Гость||

Этот черт уже не вор он терпила раз подал апелляцию

Гость||

Согласен, не по понятиям живёт...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

суд назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима
Вот он удивился, прикинь?

Гость||

Гость писал(a):

Этот черт уже не вор он терпила раз подал апелляцию
Он просто за справедливость. Его осудили как вора в законе, а избран он был всего лишь замом авторитета, его врио на время отсутствия по уважительной причине.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не понял, но впечатлило.
Положенец он. Так ясно?

Гость||

Гость писал(a):

Этот черт уже не вор он терпила раз подал апелляцию
пошел поперек воровских понятий, скучился

Гость||

Ну а чо жаловаться? Он же к своим братанам отъехал, должен радоваться))) Тем более, что его статус подтвердили и на судейском уровне... Теперь есть официальная бумага, что он положенец)

Гость||

Люди хватит писать что это вор он уже не вор он терпила

Гость||

Кончились все ваши воры, никакого беспредела не будет. Всю страну контролирует организация, которую Феликс Эдмундович сделал в свое время, и все эти блатари живут только потому что этой организации они пока нужны.

Гость||

Гость|25.01.2022 12:37|

Воров заменяют диаспорами из южных регионов.

И будет у нас Хазарский каганат.

Вы что радуетесь терпилы Вам только хуже будет у воров хоть какие-то понятия о жизни , а у диаспор одни родственники на уме и деньги ,короче беспредел.

____________________________________________________________Какие у него понятия по жизни, если он не признал, что является положенцем... Раньше за это жестко спрашивали, а что теперь? Плакаться перед присяжными и отрицать свой статус - это по понятиям? Не смешите...Ни гордости, ни чести....

Гость||

Вор должен сидеть в тюрьме.

Гость||

Гость писал(a):

Вор должен сидеть в тюрьме.
А положенец?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте