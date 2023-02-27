Кузнечанка потеряла 330 тысяч в надежде на подарок от иностранца

27.02.2023 | 13:23

55-летняя жительница Кузнецка надеялась на дорогой подарок от поклонника-иностранца, а вместо этого потеряла сбережения.

Женщина познакомилась с мошенником в социальной сети. Он представился жителем другой страны, и какое-то время пара просто общалась. Потом «иностранец» заявил, что хочет отправить кузнечанке посылку с подарками. Мошенник предупредил: с женщиной свяжется специалист по доставке.

В мессенджер кузнечанке действительно написал неизвестный, представившийся курьером. Он сообщил, что для получения посылки нужно оплатить таможенную пошлину и перевес.

Кузнечанка поверила каждому слову. Она перевела на предоставленный банковский счет 330 тысяч рублей.

Никакой посылки ей, конечно, не пришло. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

В 2020 году 24-летняя жительница Пензы лишилась сбережений в надежде выйти замуж за гражданина европейского государства. В мобильном приложении для знакомства с иностранцами молодая женщина начала общаться с неизвестным, который рассказал, что родился в США, а сейчас работает капитаном воздушного судна в Германии. Завязалась переписка, и вскоре «пилот» сообщил, что ему предлагают контракт в Индонезии, не связанный с его профессией - в сфере строительства. Он аргументировал свое решение подписать его тем, что новая работа обеспечит ему финансовую независимость и он сможет создать достойные условия для пензячки и ее ребенка.

Вскоре «летчик» попросил одолжить ему денег для оформления контракта. Потенциальная невеста поверила и перечислила на счет сначала 213 тысяч рублей, а потом еще 143 тысячи.