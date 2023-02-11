Сердобские полицейские задержали двух похитителей орденов

11.02.2023 | 16:00

Двух мужчин, совершивших кражу в Сердобске, задержали местные полицейские. Подельники заранее договорились пойти на преступление, зная, что хозяин дома уехал в Москву.

«Один из злоумышленников выдернул руками пробой с навесным замком на входной двери, после чего подозреваемые проникли в домовладение, откуда похитили бытовую технику стоимостью не менее 10 тысяч рублей, а также юбилейные медали и ордена времен Великой Отечественной войны», - сообщила следователь СО ОМВД России по Сердобскому району Кристина Гусева.

Часть украденного злоумышленники сдали в пункт приема металла, оставшееся изъяли полицейские.

33-летнему сердобчанину и 44-летнему жителю села Рощино грозит до 6 лет лишения свободы. Свою вину они признали.