Житель Сердобска нашел подработку у телефонных мошенников

12.12.2022 | 12:47

33-летнего жителя Сердобска, подрабатывавшего у телефонных мошенников, отправили в колонию. Он успел поучаствовать в пяти преступлениях. Своих «работодателей» мужчина ни разу не встречал: они общались в Сети.

Сердобчанин в мае приехал в Пензу и стал участником схемы, по которой работали мошенники. Они звонили пожилым людям и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, предлагали им за деньги спасти родственников от ответственности за непроисходившие в реальности ДТП.

Сердобчанин трудился курьером. Ему приходило сообщение с адресом, суммой и выдуманной для конкретного пенсионера историей, мужчина ехал к нему домой и забирал деньги.

Себе за услуги он оставлял 10%, остальное перечислял на указанный «работодателями» банковский счет.

«В результате пострадали 5 жителей областного центра в возрасте от 68 до 86 лет. Общая сумма ущерба превысила 1,4 млн рублей», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда сердобчанин переводил деньги пятого потерпевшего, его задержали. Суд отправил мужчину на 5 лет в колонию общего режима, а также взыскал с него в пользу потерпевших утраченные ими суммы.

«Уголовное дело в отношении других соучастников преступной деятельности выделено в отдельное производство», - добавила Светлана Артамонова.