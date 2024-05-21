Пензенец-курьер утаил от кураторов полмиллиона и прокутил в Сочи

21.05.2024 | 10:42

21-летний житель Пензенской области, нанявшийся курьером к мошенникам, оказался еще более нечистым на руку, чем они.

В прошлом году молодой человек решил подзаработать криминальным способом. От куратора он получал на телефон указание населенного пункта, куда ему следует прибыть. После этого поступал и конкретный адрес, где нужно забрать деньги.

В июне парень приехал в Ковылкинский район Мордовии, где аферисты успели обмануть двух 81-летних женщин. Пенсионерки согласились расстаться со сбережениями, чтобы спасти близких, якобы совершивших ДТП. Им приказали никому не сообщать о случившемся, тем более запретили звонить «виновникам аварии».

Одна из пенсионерок передала курьеру 135 тысяч рублей. Он оставил себе 5 тысяч, а остальное переслал куратору.

Ко второй пожилой женщине пензенец приходил дважды. Сначала она передала ему 420 тысяч, из которых он оставил себе 40 тысяч в качестве вознаграждения. А потом он получил от нее наличность в размере 500 тысяч и решил, что эти деньги пригодятся ему самому.

Парень отправился в Сочи со своей подругой. Каждый день пара проводила время в развлекательных заведениях. На такой отдых ушло более полумиллиона.

«Молодой человек 17 мая текущего года был задержан в городе Пензе и заключен под стражу. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Вину он признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.