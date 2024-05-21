Сетевое издание|18+|Вторник|21 мая 2024|16:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Пензенец-курьер утаил от кураторов полмиллиона и прокутил в Сочи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


21-летний житель Пензенской области, нанявшийся курьером к мошенникам, оказался еще более нечистым на руку, чем они.

В прошлом году молодой человек решил подзаработать криминальным способом. От куратора он получал на телефон указание населенного пункта, куда ему следует прибыть. После этого поступал и конкретный адрес, где нужно забрать деньги.

В июне парень приехал в Ковылкинский район Мордовии, где аферисты успели обмануть двух 81-летних женщин. Пенсионерки согласились расстаться со сбережениями, чтобы спасти близких, якобы совершивших ДТП. Им приказали никому не сообщать о случившемся, тем более запретили звонить «виновникам аварии».

Одна из пенсионерок передала курьеру 135 тысяч рублей. Он оставил себе 5 тысяч, а остальное переслал куратору.

Ко второй пожилой женщине пензенец приходил дважды. Сначала она передала ему 420 тысяч, из которых он оставил себе 40 тысяч в качестве вознаграждения. А потом он получил от нее наличность в размере 500 тысяч и решил, что эти деньги пригодятся ему самому.

Парень отправился в Сочи со своей подругой. Каждый день пара проводила время в развлекательных заведениях. На такой отдых ушло более полумиллиона.

«Молодой человек 17 мая текущего года был задержан в городе Пензе и заключен под стражу. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Вину он признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте