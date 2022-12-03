Криминал

В Бессоновском районе вор босиком сбежал из чужой квартиры

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Босиком с места преступления убежал застигнутый врасплох злоумышленник. И именно оставленная им у порога чужого дома обувь помогла раскрыть преступление.

«В дежурную часть ОМВД России по Бессоновскому району поступил звонок от местного жителя. Звонивший сообщил о том, что неизвестный мужчина проник в комнату к соседке и похитил ноутбук. Мужчина пояснил, что находился в своей комнате и, когда услышал подозрительный шум, вышел, чтобы узнать источник громкого звука. Пройдя в общий коридор, он увидел незнакомого человека, который стоял с ноутбуком в руках», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Марина Казакова.

А потом открыл окно и скрылся вместе с похищенным. Благодаря забытой обуви, служебная собака привела стражей порядка прямо к дому подозреваемого.

«Сотрудникам полиции было известно, что в подъезде находится квартира, где проживает ранее судимый гражданин 1996 года рождения. Во время осмотра жилища данного гражданина оперативниками был обнаружен и изъят ранее похищенный ноутбук», - отметила Марина Казакова.

Отпираться подозреваемый не стал. Рассказал, что вызвался помочь донести покупки до дома некой даме, с которой познакомился в магазине. А услышав, что она не закрыла дверь изнутри, выждал время и проник к ней в квартиру. Разулся он, чтобы не издавать лишнего шума, однако сделал неловкое движение, выронил ноутбук и разбудил соседа, который и вызвал полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснила следователь.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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