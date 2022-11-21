Житель Засечного рассказал, как вскрывал чужие машины

21.11.2022 | 20:02

Потянули за ниточку - размотался клубок. Полицейским удалось раскрыть целую серию краж после задержания жителя Засечного. Гражданина 1982 года рождения заподозрили в воровстве. По большей части он предпочитал вскрывать чужие машины.

«Проникал с помощью отвертки, взламывал замок и забирал что нужно», - рассказал подозреваемый.

«В течение октября текущего года данный гражданин совершил четыре кражи на территории села Засечного. В их числе три кражи из припаркованных автомобилей, которые злоумышленник совершал путем повреждения личинок замков дверей. В результате преступных действий он похитил, а затем реализовал различное имущество на сумму более 45 тысяч рублей», - сообщил начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Денис Коновалов.

Вырученные деньги злоумышленник тратил на алкоголь. Еще одно преступление подозреваемый совершил в подъезде многоэтажного дома, похитив оттуда велосипед. В этом случае ущерб составил 15 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - пояснил Денис Коновалов.