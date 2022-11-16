В Пензе осужденный сбежал из колонии-поселения ради девушки

16.11.2022 | 09:26

В Пензе осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, сбежал из исправительного учреждения. Мужчина пошел на преступление ради встречи с девушкой.

Инцидент произошел в августе. Пенитенциарное учреждение осужденный оставил без ведома администрации, смог выбраться за периметр и отправился навестить знакомую.

По дороге к ее дому он решил, что не следует приходить с пустыми руками, поэтому завернул в магазин и купил спиртное.

Дамы в квартире не оказалось, и некоторое время мужчина ожидал в подъезде ее дома, а после вышел на улицу. Именно там его и задержали сотрудники исправительного учреждения.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих наказание обстоятельств, а именно: наличие на иждивении мужчины малолетнего сына, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также наличие отягчающего наказание обстоятельства - рецидив преступлений», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Служители Фемиды частично сложили неотбытое мужчиной наказание и назначенное за побег. В итоге подсудимый на два года отправится в колонию строгого режима.

Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.