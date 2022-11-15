В Пензе мужчина ограбил магазин, угрожая украденным пистолетом

В Пензе вынесли приговор жителю Кемеровской области. Мужчина, угрожая сотруднице магазина пистолетом, похитил выручку.
Преступление было совершено 1 июня 2021 года. Гость региона пришел в магазин, торгующий пневматическим оружием. Он попросил консультанта показать ему пистолет марки Baikal стоимостью 9 500 рублей. Когда девушка отвлеклась, мужчина убедился, что никто за ним не наблюдает, забрал оружие и скрылся.
Чуть позже пистолет он пустил в ход. Явившись в продовольственный магазин на улице Мирской, 1, он напал на управляющую и потребовал денег, угрожая оружием.
Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, дала распоряжение кассиру, которая не знала о совершающемся преступлении, и вручила злоумышленнику наличность. В итоге касса опустела на 43 тысячи 879 рублей.
Свою вину гость области признал. При вынесении приговора служители Фемиды учли, что мужчина впервые преступил закон. Ему назначили 2 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
«Также с подсудимого в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ООО взыскано 43 тысячи 879 рублей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀