Криминал

В Пензе мужчина ограбил магазин, угрожая украденным пистолетом

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В Пензе вынесли приговор жителю Кемеровской области. Мужчина, угрожая сотруднице магазина пистолетом, похитил выручку.

Преступление было совершено 1 июня 2021 года. Гость региона пришел в магазин, торгующий пневматическим оружием. Он попросил консультанта показать ему пистолет марки Baikal стоимостью 9 500 рублей. Когда девушка отвлеклась, мужчина убедился, что никто за ним не наблюдает, забрал оружие и скрылся.

Чуть позже пистолет он пустил в ход. Явившись в продовольственный магазин на улице Мирской, 1, он напал на управляющую и потребовал денег, угрожая оружием.

Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, дала распоряжение кассиру, которая не знала о совершающемся преступлении, и вручила злоумышленнику наличность. В итоге касса опустела на 43 тысячи 879 рублей.

Свою вину гость области признал. При вынесении приговора служители Фемиды учли, что мужчина впервые преступил закон. Ему назначили 2 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«Также с подсудимого в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ООО взыскано 43 тысячи 879 рублей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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