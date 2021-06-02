В Сети появилось видео возможного ограбления магазина в Пензе

02.06.2021 | 11:39

В среду, 2 июня, в Instagram появилась запись с камеры видеонаблюдения в магазине на улице Мирской в Пензе, на которой запечатлено, возможно, разбойное нападение. Автор пояснил, что в торговую точку зашел мужчина с пистолетом в правой руке.

На записи - человек в темной куртке, серых штанах и кроссовках, темноволосый, с небольшой бородой. Лица его почти не видно, правая рука полусогнута. Он в сопровождении продавца подходит к кассе. Одна из покупательниц успевает отойти, еще две женщины и мужчина стоят рядом и не делают резких движений.

Продавец подходит к кассиру и что-то говорит. Та достает из кассы пачку денег и протягивает мужчине, а он прячет купюры в карман.

Видеоряд комментирует женский голос - по-видимому, продавца.

«Я ему говорю: «Иди на кассу, там сейчас тебе все дадут». Он говорит: «Нет, идемте со мной, а то она мне ничего не даст». Я говорю: «Александра, открой, пожалуйста, кассу». Она открывает. Тут он взял вот этот пистолет и говорит: «Давайте все». Кассир в шоке…»

Комментаторы высказали свое мнение по поводу происходящего. «Все стоят, я в шоке, телефоны есть, да в конце концов чем-нибудь огреть его...» - предложила одна из участниц обсуждения.

«Я больше чем уверена, что вы бы тоже так стояли», «А что, надо орать, чтобы он начал стрелять?» - возразили ей.

Также подписчики напомнили о тревожной кнопке и высказали сомнение в достоверности происходящего: «Шо за бред? Когда и где это было? Люди тепло одеты и все без масок, даже работники».

«Самое главное, все что живы - покупатели и продавцы, - а дальше уже разберутся, кто прав, кто виноват. Жизнь - это самое главное» , - резюмировал еще один участник дискуссии.