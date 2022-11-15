У жителя Ладожской, от чьего имени угрожали взорвать дом, нашли опий

15.11.2022 | 12:18

В квартире пензенца, живущего по адресу, который угрожали взорвать 13 ноября, нашли опий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В полиции подтвердили размещенные на портале «ПензаИнформ» накануне сведения: в 1:05 им поступил звонок от неизвестного мужчины, который потребовал в честь дня его рождения привезти ему наркотики.

Для доставки звонивший указал адрес (квартиру в доме на улице Ладожской), по которому проживает пензенец 1997 года рождения. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

По данным телеграм-канала SHOT, владелец жилья - треш-стример, отмечавший 25-летие.

«При осмотре квартиры гражданина был обнаружен гриппер-пакет с веществом темно-коричневого цвета. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством - это опий массой 1,42 грамма», - сообщили в УМВД.

Что касается угрозы взрывом, то стример пытался оправдаться. «Якобы это не он звонил, а его подписчик: какой-то хейтер угрожал использовать его очень популярное (нет) имя для сообщения об акте терроризма. Кто это был на самом деле, теперь выясняет полиция», - утверждает SHOT.

Пензенца задержали. Возбуждено два уголовных дела: по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).