Пензяк с сыном и другом разыграли разбойное нападение и украли 4 млн

15.11.2022 | 16:05

В Рязанской области в полицию обратился 45-летний пензенец. Он рассказал, что в Спасском районе на на него напали двое мужчин и отняли 4 миллиона 27 тысяч рублей. Деньги принадлежали знакомому ему бизнесмену, попросившему отвезти наличку в Москву.

Местом нападения мужчина указал поворот на трассу с одной из АЗС. По его словам, деньги в темном полиэтиленовом пакете лежали в салоне машины, которой он управлял. На выезде с АЗС он остановился, чтобы пропустить транспортный поток. В этот момент машину заблокировал черный внедорожник. Из него выскочили двое мужчин в масках, вытащили водителя из салона, побили и бросили на землю, а затем забрали из салона пакет с деньгами и скрылись.

Осмотрев место преступления и одежду пострадавшего, оперативники засомневались в правдивости услышанной истории. Интуиция подсказала начальнику райотдела, что поведение мужчины похоже на обман.

Рязанские полицейские связались с пензенскими коллегами и постарались разузнать об окружении пострадавшего водителя. Их заинтересовала информация о передвижениях его 22-летнего сына. Проанализировав полученные сведения, сыщики пришли к выводу, что молодой человек находится в деле.

В итоге выяснилось, что парень, его отец и их 25-летний знакомый причастны к преступлению, но не к разбою, а к мошенничеству.

По предварительной информации, 37-летний предприниматель из Пензенской области попросил знакомого перевезти в столицу крупную сумму. Тот согласился и задумал похитить деньги. Для этого он подговорил своего сына и его приятеля инсценировать нападение. Забрав добычу, злоумышленники вернулись в Пензенскую область, спрятали деньги и ждали возвращения старшего подельника, якобы переживая за его потерю.

«Но оперативники разгадали их уловки. Злоумышленников задержали, за мошенничество им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Деньги пострадавшего предпринимателя нашли и изъяли»,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.