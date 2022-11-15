Криминал

Пензяк с сыном и другом разыграли разбойное нападение и украли 4 млн

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Рязанской области в полицию обратился 45-летний пензенец. Он рассказал, что в Спасском районе на на него напали двое мужчин и отняли 4 миллиона 27 тысяч рублей. Деньги принадлежали знакомому ему бизнесмену, попросившему отвезти наличку в Москву.

Местом нападения мужчина указал поворот на трассу с одной из АЗС. По его словам, деньги в темном полиэтиленовом пакете лежали в салоне машины, которой он управлял. На выезде с АЗС он остановился, чтобы пропустить транспортный поток. В этот момент машину заблокировал черный внедорожник. Из него выскочили двое мужчин в масках, вытащили водителя из салона, побили и бросили на землю, а затем забрали из салона пакет с деньгами и скрылись.

Осмотрев место преступления и одежду пострадавшего, оперативники засомневались в правдивости услышанной истории. Интуиция подсказала начальнику райотдела, что поведение мужчины похоже на обман.

Рязанские полицейские связались с пензенскими коллегами и постарались разузнать об окружении пострадавшего водителя. Их заинтересовала информация о передвижениях его 22-летнего сына. Проанализировав полученные сведения, сыщики пришли к выводу, что молодой человек находится в деле.

В итоге выяснилось, что парень, его отец и их 25-летний знакомый причастны к преступлению, но не к разбою, а к мошенничеству.

По предварительной информации, 37-летний предприниматель из Пензенской области попросил знакомого перевезти в столицу крупную сумму. Тот согласился и задумал похитить деньги. Для этого он подговорил своего сына и его приятеля инсценировать нападение. Забрав добычу, злоумышленники вернулись в Пензенскую область, спрятали деньги и ждали возвращения старшего подельника, якобы переживая за его потерю.

«Но оперативники разгадали их уловки. Злоумышленников задержали, за мошенничество им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Деньги пострадавшего предпринимателя нашли и изъяли»,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте