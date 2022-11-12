Оставленный в подъезде телефон соблазнил кузнечанина на кражу

12.11.2022 | 17:00

41-летний житель Кузнецка оставил в подъезде телефон стоимостью около 20 тысяч рублей. Он делал ремонт в одной из квартир и периодически выходил на лестничную площадку. Когда вернулся в очередной раз, аппарата на месте уже не было. Мужчина написал заявление в полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России, подозреваемый был установлен - им оказался житель Кузнецка, 1952 года рождения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отдел полиции. Подозреваемый вину свою признал», - сообщила дознаватель ОМВД России по г. Кузнецку Марина Сухова.

Сотрудникам правоохранительных органов он рассказал, что увидел на подоконнике в подъезде телефон, решил его взять себе, забрал и отключил.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - уточнила Марина Сухова.

Телефон у подозреваемого полицейские изъяли. После экспертизы аппарат будет возвращен законному владельцу.