В Бековском районе сотрудник ДПС огорчил краснодарца-нарушителя

09.11.2022 | 14:06

15 000 рублей привели 46-летнего жителя Краснодарского края на скамью подсудимых в Бековском районе Пензенской области.

Их мужчина пытался вручить правоохранителю.

Согласно материалам дела, 2 октября гость Сурского края находился за рулем и нарушил правила дорожного движения. Его остановили сотрудники ДПС и доставили в районный отдел полиции для оформления материалов.

Нести ответственность за проступок водитель не пожелал и решил откупиться, положив перед сотрудником полиции деньги.

«Однако свои преступные действия гражданин не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как инспектор ДПС отказался принять взятку, сообщив о его противоправных действиях в дежурную часть отделения полиции, а денежные средства были в последующем изъяты в ходе осмотра места происшествия», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Свою вину нарушитель признал. При вынесении решения служители Фемиды учли материальное положение мужчины, состояние его здоровья и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

При этом суд принял во внимание, что преступление гостя области не связано с его профессиональной деятельностью, и не стал лишать его права заниматься определенной деятельностью. Кроме того, имущественное положение краснодарца уберегло его от назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Пока приговор в законную силу не вступил.