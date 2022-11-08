Кузнечанин обворовывал ближних, пока они молились в храме

08.11.2022 | 19:00

60-летний житель Кузнецкого района совершал кражи, пока прихожане молились в православном храме. В полицию обратилась женщина и заявила, что, придя из церкви, недосчиталась денег и банковской карты, с которой впоследствии были списаны средства.

«Как рассказал сам подозреваемый, он воспользовался тем, что в храме рядом с вещами никого не было, взял из сумки деньги и карту и покинул место преступления. Похищенные средства мужчина потратил на собственные нужды. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший следователь СО ОМВД России по г. Кузнецку Анна Демидова.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Выяснилось, что гражданин, ранее уже судимый, причастен еще как минимум к одному подобному преступлению. Тем же способом он украл у другой верующей 7 тысяч рублей.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по городу Кузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - уточнила Анна Демидова.