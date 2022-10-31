В Пензенской области обокрали прихожанку церкви

В Кузнецке прихожанка храма стала жертвой преступления. У женщины похитили банковскую карту.
По данным регионального управления МВД, кузнечанка, придя в церковь Владимира Равноапостольного на улице Московской, оставила без присмотра сумку. Из нее была похищена карта, с которой впоследствии списали более 1 000 рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что к случившемуся причастен житель села Ульяновка 1962 года рождения.
Мужчину задержали, он сознался в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.
«Полиция Пензенской области предупреждает: если вы нашли чужое имущество, например мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для его возврата владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления», - обратились к пензенцам правоохранители.
Тех, кто не попытался вернуть найденное, могут привлечь к уголовной ответственности.
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