В Пензенской области обокрали прихожанку церкви

31.10.2022 | 08:28

В Кузнецке прихожанка храма стала жертвой преступления. У женщины похитили банковскую карту.

По данным регионального управления МВД, кузнечанка, придя в церковь Владимира Равноапостольного на улице Московской, оставила без присмотра сумку. Из нее была похищена карта, с которой впоследствии списали более 1 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к случившемуся причастен житель села Ульяновка 1962 года рождения.

Мужчину задержали, он сознался в содеянном. По факту кражи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

«Полиция Пензенской области предупреждает: если вы нашли чужое имущество, например мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для его возврата владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления», - обратились к пензенцам правоохранители.

Тех, кто не попытался вернуть найденное, могут привлечь к уголовной ответственности.