Муки совести заставили зареченку сознаться в краже денег у пенсионера

29.10.2022 | 10:18

В Заречном суд вынес приговор местной жительнице, совершившей кражу и глубоко раскаявшейся в своем проступке.

Летом 2019 года домой к женщине пришел пожилой незнакомец и рассказал, что ему рекомендовали обратиться к ней для оформления опекунства, поскольку ему исполнилось 80 лет.

Зареченка отказалась, хотя то время она нигде не работала, а на руках у нее был маленький ребенок и денег ни на что не хватало, однако посоветовала гостю в качестве опекуна свою знакомую, которая в тот момент гостила у нее. Пока все трое общались, хозяйка жилища увидела у пенсионера кошелек, и у нее появились противозаконные мысли.

Обсудив все детали оформления опекунства, женщина стала прощаться с гостем, обняла его и заметила, что кошелек с деньгами выпал из открытой сумки, висевшей у того на плече. Момент был очень удачным: женщина незаметно подняла портмоне и спрятала его за спиной. Когда пенсионер ушел, она пересчитала деньги - там было 30 000 рублей.

Через некоторое время престарелый мужчина скончался. Но деньги, полученные нечестным путем, не пошли зареченке впрок: все годы ее мучила совесть. В конце концов осенью 2022 года о добровольно пришла в полицию и написала явку с повинной.

В судебном заседании женщина полностью признала вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.