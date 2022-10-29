Криминал

Муки совести заставили зареченку сознаться в краже денег у пенсионера

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном суд вынес приговор местной жительнице, совершившей кражу и глубоко раскаявшейся в своем проступке.

Летом 2019 года домой к женщине пришел пожилой незнакомец и рассказал, что ему рекомендовали обратиться к ней для оформления опекунства, поскольку ему исполнилось 80 лет.

Зареченка отказалась, хотя то время она нигде не работала, а на руках у нее был маленький ребенок и денег ни на что не хватало, однако посоветовала гостю в качестве опекуна свою знакомую, которая в тот момент гостила у нее. Пока все трое общались, хозяйка жилища увидела у пенсионера кошелек, и у нее появились противозаконные мысли.

Обсудив все детали оформления опекунства, женщина стала прощаться с гостем, обняла его и заметила, что кошелек с деньгами выпал из открытой сумки, висевшей у того на плече. Момент был очень удачным: женщина незаметно подняла портмоне и спрятала его за спиной. Когда пенсионер ушел, она пересчитала деньги - там было 30 000 рублей.

Через некоторое время престарелый мужчина скончался. Но деньги, полученные нечестным путем, не пошли зареченке впрок: все годы ее мучила совесть. В конце концов осенью 2022 года о добровольно пришла в полицию и написала явку с повинной.

В судебном заседании женщина полностью признала вину. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте