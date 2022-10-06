Уклонение от мобилизации: пензенца выпустили из изолятора

Жителя Пензенской области, задержанного по делу об уклонении от призыва по частичной мобилизации, выпустили на свободу после двух дней в изоляторе временного содержания.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его жену.
«По ее словам, после задержания ее мужа отправили на медкомиссию и подтвердили категорию «годен с ограничениями», - уточнило агентство.
Известно, что у мужчины язва желудка в стадии обострения.
Ранее в СУ СК РФ по Пензенской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя региона.
По версии следствия, он не явился в военкомат по повестке, хотя не имел законных оснований для освобождения от частичной мобилизации.
Телеграм-канал Shot заявил, что повестку передали через жену, в документе были допущены ошибки.
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