Бывший сотрудник МЧС отсудил 200 тыс. за уголовное преследование

16.10.2024 | 19:12

Бывший сотрудник ГУ МЧС России по Пензенской области, занимавший руководящую должность, отсудил компенсацию морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

Под следствие мужчина попал в декабре 2021-го. Поводом стал рапорт оперуполномоченного регионального УФСБ: якобы сотрудник МЧС во время планового осмотра транспортных средств спасателей нарушил закон.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, по факту злоупотребления должностными полномочиями, то есть использования должностным лицом ГУ МЧС по Пензенской области своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенного из иной личной заинтересованности и повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства», - рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.

Подозреваемого 3 раза допрашивали, провели очную ставку между ним и свидетелем, вынесли постановление о привлечении мужчины в качестве обвиняемого, допросили и в таком статусе. Все это время бывший спасатель находился под обязательством о явке.

В декабре 2023-го расследование уголовного дела прекратили, в действиях мужчины не нашли состава преступления. За ним признали право на реабилитацию.

Пензенец служил в МЧС с 2011 года, с 2020-го замещал руководящую должность, не раз получал поощрения по службе, был награжден.

После того как в отношении него возбудили уголовное дело, мужчина вынужден был оставить службу, встал на учет в качестве безработного и не мог поддерживать уровень жизни семьи, где воспитывается ребенок-инвалид.

Уголовное преследование причинило ему страдания, нанесло урон репутации, подорвало авторитет в обществе. Пензенец потребовал компенсацию - 2 млн рублей.

«Исковые требования удовлетворены частично. Постановлено взыскать в пользу истца в счет компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, 200 000 руб., а также судебные расходы в сумме 30 000 руб.», - сообщили в суде.

Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.