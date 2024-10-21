Пензенец вооружился кирпичом и похитил сейф

21.10.2024 | 09:11

48-летнего жителя Пензы обвинили в краже денег и имущества из офиса микрокредитной организации. Мужчина проник в помещение, разбив дверь.

О преступлении сообщила сотрудница организации. Женщина пришла на работу, обнаружила, что пропали мобильный телефон, документы, чайник, а также металлический сейф, где лежали 90 тыс. рублей, и позвонила в полицию.

Вскоре подозреваемого задержали и доставили в отдел. Мужчина во всем признался. Он рассказал, что ночью разбил кирпичом стеклянную дверь офиса и забрался внутрь. Чтобы его личность не смогли установить, злоумышленник повредил видеокамеру. Похищенное он увез на такси.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензенца заключили под стражу.