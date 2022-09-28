Криминал

В Кузнецке осудили женщину, оплатившую покупки чужой картой

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В Кузнецке осудили 44-летнюю местную жительницу, похитившую деньги с чужого банковского счета.

Преступление было совершено 23 июля 2022 года. Подсудимая гостила у своей знакомой в квартире дома на улице Жилые Дома. Женщины выпили, хозяйка уснула. Гостья решила этим воспользоваться и забрала из ее кошелька банковскую карту.

Вызвав такси, злоумышленница отправилась домой, а по пути заехала в несколько продовольственных магазинов и, используя бесконтактную оплату, сделала покупки на общую сумму около 9 тыс. руб.

«Причастность кузнечанки к совершению преступления была установлена с помощью записей с установленных в магазинах камер видеонаблюдения. Вину подсудимая признала, ущерб возместила», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Дело возбудили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета). Суд приговорил кузнечанку к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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