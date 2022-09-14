Криминал

Кузнечанин притворился женщиной и разочаровал жителя Ульяновска

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В Кузнецке задержали 31-летнего местного жителя, который причастен к мошенничеству. Для аферы горожанин создал женский профиль в мобильном приложении.

Притворяясь девушкой легкого поведения, кузнечанин предлагал пользователям интимные услуги.

На уловку попался 32-летний житель Ульяновска. Он перевел «девушке» 11 000 рублей, однако в ответ ничего не дождался и обратился в полицию.

Правоохранителям удалось установить личность мошенника. Кузнечанин признался в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь мужчине, решившемуся на обман в Сети, грозит до двух лет лишения свободы.

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Гость||

А мне без разницы мужик он или баба

Гость||

Надо было охотника лосиного друга под него подкладывать.

Гость||

На зоне ему не надо будет претворяться, он ею станет.


Имя: Гость
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