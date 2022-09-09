Криминал

В Пензе вынесли приговор по делу о падении рабочих в лестничную шахту

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43-летнего жителя Пензы осудили за нарушение требований охраны труда, которое привело к смерти человека.

ЧП случилось днем 30 августа 2021 года на проспекте Строителей.

Работники одного из индивидуальных предпринимателей демонтировали деревянный настил между 5-м и 6-м этажами в строящемся многоквартирном доме.

«Крановщик башенного крана получил команду о подаче крюков в лестничную шахту дома. Двое работников подцепили стропы крюками за деревянный настил, один из них дал команду о подъеме груза. Крановщик, не осведомленный о том, что работники находятся на деревянном настиле, натянул стропы, в это время те начали извлекать из стены шахты арматурные шпильки, на которых фиксировался настил. В результате произошло обрушение настила, оба потерпевших упали в низ лестничной шахты», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Один из рабочих, 48-летний, скончался на месте, второй, 22-летний, получил сочетанную кататравму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью.

«Произошедшее стало возможным вследствие нарушения управляющим индивидуального предпринимателя правил охраны труда и техники безопасности», - пояснила Татьяна Махницкая.

Суд назначил управляющему ИП наказание в виде полутора лет условного лишения свободы с запретом занимать должности в строительной сфере сроком на год.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

управляющий индивидуального предпринимателя

Это еще чо за фигня?

Гость||

Что за сроки? Человек погиб, другой может стать инвалидом.


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