В Пензе вынесли приговор по делу о падении рабочих в лестничную шахту

09.09.2022 | 17:57

43-летнего жителя Пензы осудили за нарушение требований охраны труда, которое привело к смерти человека.

ЧП случилось днем 30 августа 2021 года на проспекте Строителей.

Работники одного из индивидуальных предпринимателей демонтировали деревянный настил между 5-м и 6-м этажами в строящемся многоквартирном доме.

«Крановщик башенного крана получил команду о подаче крюков в лестничную шахту дома. Двое работников подцепили стропы крюками за деревянный настил, один из них дал команду о подъеме груза. Крановщик, не осведомленный о том, что работники находятся на деревянном настиле, натянул стропы, в это время те начали извлекать из стены шахты арматурные шпильки, на которых фиксировался настил. В результате произошло обрушение настила, оба потерпевших упали в низ лестничной шахты», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Один из рабочих, 48-летний, скончался на месте, второй, 22-летний, получил сочетанную кататравму, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью.

«Произошедшее стало возможным вследствие нарушения управляющим индивидуального предпринимателя правил охраны труда и техники безопасности», - пояснила Татьяна Махницкая.

Суд назначил управляющему ИП наказание в виде полутора лет условного лишения свободы с запретом занимать должности в строительной сфере сроком на год.