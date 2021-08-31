Происшествия

В Пензе на строящемся здании два рабочих упали с высоты

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В понедельник, 30 августа, в Пензе произошло ЧП на стройке - два человека сорвались с высоты.

В 15:35 сообщение об этом поступило из центра обработки экстренных вызовов системы 112 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра. По имеющейся информации, два человека, которые трудились на возведении корпуса «Ж» дома № 1 на проспекте Строителей, упали на землю.

«Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели после оказания врачами строителям медицинской помощи, транспортировали пострадавших на спинальных щитах с места падения в автомобиль скорой», - сообщили в ППСЦ.

Это не первый несчастный случай на строительных объектах.

29 марта в микрорайоне ГПЗ 39-летний бетонщик упал в неогороженную шахту лифта с седьмого этажа. В тот же день мужчина скончался в больнице от полученных травм.

6 января 2020 года трагедия произошла в незаконченной новостройке в Пензе. 26-летний сварщик упал в шахту лифта и погиб.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Бабы ещё нарожают, не беда.

Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают, не беда.
Тебя белочка папе принесла. Тебя не рожали.

Гость||

В основном работают молодые мигранты,стараются сделать быстрей и больше.Заработать денег,а о технике безопастности даже речи нет.

Дай бог им здоровья.

Гость||

муравьи строители заполонили кругом все

Гость||

Скорейшего выздоровления ребятам!

Гость||

Пора переходить к малоэтажному строительству жилых домов, как сейчас принято во всём мире.

Гость||

Гость писал(a):

Пора переходить к малоэтажному строительству жилых домов, как сейчас принято во всём мире.
Только человековейники!!! Нет свободных земель под застройку всем подряд. Только избранным.

Гость||

Какая строительная организация загубила людей?

Гость||

Как в фильме Мираж взявшись за руку.

Гость||

Гость писал(a):

Какая строительная организация загубила людей?
ЖК Гранд Парк ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ" где директором Халтурин , на которого записан ООО "СГ "РИСАН" ! Кстати с этим домом провернули аферу , т.к. там проблемы с размещением , то они его начали строить как торговый центр ! А потом неожиданно ТЦ стал многоэтажным домом (подозреваю что за приличный откат) , ну нельзя ТЦ надстроить до высотки у них разные расчеты и проекты , поэтому они просто строили высотку без разрешения под видом ТЦ .

Имя: Гость
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