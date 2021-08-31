В Пензе на строящемся здании два рабочих упали с высоты

В понедельник, 30 августа, в Пензе произошло ЧП на стройке - два человека сорвались с высоты.
В 15:35 сообщение об этом поступило из центра обработки экстренных вызовов системы 112 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра. По имеющейся информации, два человека, которые трудились на возведении корпуса «Ж» дома № 1 на проспекте Строителей, упали на землю.
«Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели после оказания врачами строителям медицинской помощи, транспортировали пострадавших на спинальных щитах с места падения в автомобиль скорой», - сообщили в ППСЦ.
Это не первый несчастный случай на строительных объектах.
29 марта в микрорайоне ГПЗ 39-летний бетонщик упал в неогороженную шахту лифта с седьмого этажа. В тот же день мужчина скончался в больнице от полученных травм.
6 января 2020 года трагедия произошла в незаконченной новостройке в Пензе. 26-летний сварщик упал в шахту лифта и погиб.
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