В Пензе на строящемся здании два рабочих упали с высоты

31.08.2021 | 13:41

В понедельник, 30 августа, в Пензе произошло ЧП на стройке - два человека сорвались с высоты.

В 15:35 сообщение об этом поступило из центра обработки экстренных вызовов системы 112 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра. По имеющейся информации, два человека, которые трудились на возведении корпуса «Ж» дома № 1 на проспекте Строителей, упали на землю.

«Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели после оказания врачами строителям медицинской помощи, транспортировали пострадавших на спинальных щитах с места падения в автомобиль скорой», - сообщили в ППСЦ.

Это не первый несчастный случай на строительных объектах.

29 марта в микрорайоне ГПЗ 39-летний бетонщик упал в неогороженную шахту лифта с седьмого этажа. В тот же день мужчина скончался в больнице от полученных травм.

6 января 2020 года трагедия произошла в незаконченной новостройке в Пензе. 26-летний сварщик упал в шахту лифта и погиб.