Житель Средней Елюзани ответит за то, что схватил за ногу инспектора ДПС

02.09.2022 | 15:22

48-летний житель Средней Елюзани Городищенского района выписался из больницы и решил отметить радостное событие. Дело закончилось задержанием и посещением отдела полиции.

Инцидент произошел 9 августа. Сельчанин, покинувший стены медучреждения, сел в свою «Ладу-Гранту» и отправился в магазин за спиртным. Купив водку, он выпил ее в салоне и отправился домой.

Недалеко от пункта назначения бывшего пациента остановили сотрудники Госавтоинспекции. Водитель вызвал у них подозрения, поэтому инспекторы проверили его на наличие алкоголя в крови.

«Поскольку в сентябре 2020 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он осознал негативные последствия оформления документов о новом нарушении им требований закона и агрессивно выразил недовольство действиями сотрудника полиции», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Водитель решил постоять за себя и схватил сотрудника ДПС за ногу, причинив тому боль, замахнулся на стража правопорядка кулаком. Агрессивные действия сельчанин подкреплял нецензурной бранью.

Инспекторы в итоге угомонили разбушевавшегося гражданина и доставили его в отдел полиции.

Водитель признал свою вину в ходе предварительного следствия. Ему предстоит ответить за нарушение части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Сейчас расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.