Житель региона области сломал стены и замки ради денег и сигарет

01.09.2022 | 12:39

В Сосновоборском районе мужчина преодолел несколько препятствий и проник в почтовое отделение, чтобы обчистить сейф.

На дело злоумышленник отправился в марте. Он подошел к отделению почтовой связи в одном из сел района, убедился в отсутствии свидетелей, руками вырвал несколько досок в нижней части здания и попал в тамбур.

Там, также действуя руками, он избавился от металлического болта с навесным замком на двери и проник в подсобку. Однако до цели было еще далеко.

Мужчина разобрал кирпичную кладку отопительной печи, залез через дыру в проходное помещение, сломал запор на двери при помощи найденного куска металла и наконец попал непосредственно в помещение почты.

«Продолжая свой преступный замысел, гражданин обнаруженным в данном помещении ключом открыл металлическую дверь и незаконно проник в помещение кладовой, откуда из незапертого сейфа похитил деньги в общей сумме свыше 50 000 рублей, несколько пачек сигарет и зажигалку. После чего с места преступления скрылся», - сообщили в пресс-службе Сосновоборского районного суда.

Злоумышленник полностью признал свою вину. Служители Фемиды приговорили его к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Также мужчине предстоит выплатить причиненный организации имущественный ущерб.