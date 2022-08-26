Житель Пензенской области признался в краже с кладбища

26.08.2022 | 12:17

В Городищенском районе с кладбища поселка Затоп исчезли девять металлических плит. Возмущенные родственники усопших обратились в полицию.

Стражи порядка установили подозреваемого - им оказался 52-летний житель Затопа.

Сельчанин дал признательные показания, с него взято обязательство о явке. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Кладбищенскому вору грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай кражи с места захоронения. В Каменском районе с кладбища в селе Анучино исчезли ограды с двух могил. Пропажу обнаружила жительница райцентра, приехавшая навестить усопших.

Злоумышленником оказался 51-летний пензенец, ранее судимый. Он признался, что вывез металлические ограды на своем УАЗе, а позже распилил их на 28 частей.