Пензенца заподозрили в краже оград с кладбища

31.07.2022 | 11:43

51-летнего пензенца подозревают в краже двух оград с кладбища в селе Анучино Каменского района.

О пропаже в полицию сообщила жительница райцентра 1964 года рождения, ухаживающая за могилами. В один из дней она приехала навестить усопших, а оград не обнаружила.

Во время поисков злоумышленника правоохранители вышли на пензенца, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признался во всем и рассказал, что вывез металлические ограды на своем УАЗе, а позже распилил их на 28 частей.

«Транспортное средство, инструменты и фрагменты ограды у данного гражданина были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.