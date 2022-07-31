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Криминал

Пензенца заподозрили в краже оград с кладбища

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51-летнего пензенца подозревают в краже двух оград с кладбища в селе Анучино Каменского района.

О пропаже в полицию сообщила жительница райцентра 1964 года рождения, ухаживающая за могилами. В один из дней она приехала навестить усопших, а оград не обнаружила.

Во время поисков злоумышленника правоохранители вышли на пензенца, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признался во всем и рассказал, что вывез металлические ограды на своем УАЗе, а позже распилил их на 28 частей.

«Транспортное средство, инструменты и фрагменты ограды у данного гражданина были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

Так оскотинется.....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на своем УАЗе, а позже распилил их на 28 частей.
Распилить ему УАЗ на 28 частей, и путь катается

Имя: Гость
Комментарий:

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