Пензенца наказали за романтический визит, закончившийся травмами

24.08.2022 | 11:05

26-летнего жителя Пензы осудили за визит к своей бывшей девушке, закончившийся причинением тяжкого вреда здоровью и насилием.

Как установили следствие и суд, поздним вечером 11 июня 2020 года нетрезвый горожанин захотел увидеться с экс-подругой. Он пришел к ней в квартиру на проспекте Строителей, где та проживала с родителями.

Дверь открыла мать девушки. Пензенец с силой оттолкнул ее и ворвался внутрь. Путь ему преградил глава семейства, однако ненадолго. Агрессивный гость ударил его кулаком в лицо, а потом, вспомнив навыки борьбы, схватил за шею и перебросил через бедро на пол.

Окончательно обезвредил хозяина дома удар кулаком в голову. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, квалифицированную в итоге как тяжкий вред здоровью.

Свою вину агрессор признал частично. Он рассказал, что пришел к девушке с цветами и намеревался поговорить.

«Разговаривал с ней в общем тамбуре, в квартиру не проникал, потерпевшую не отталкивал, борцовский прием в отношении ее отчима применил для предотвращения возможных агрессивных действий с его стороны. По этой же причине ударил его по голове», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд признал пензенца виновным и приговорил к 2 годам и 2 месяцам в колонии общего режима. Также служители Фемиды взыскали с мужчины компенсацию морального вреда, причиненного отчиму девушки, в размере 270 000 рублей, затраты на лечение и реабилитацию - 4 000 рублей.

Горожанин с приговором не согласился и подал апелляцию, но суд вышестоящей инстанции оставил ее без удовлетворения.