Жителя Пензы подозревают в краже сладостей из торгового центра

22.08.2022 | 20:21

Любителя шоколадок задержали сотрудники пензенской полиции. Он похищал коробки из торговых центров, расположенных в разных районах города, выбирая те сладости, которые нравятся лично ему, а потом продавал. Факты хищений обнаружили работники магазинов и обратились за помощью в правоохранительные органы.

«Полицейские внимательно изучили записи с камер, где был зафиксирован момент хищения товара молодым человеком. Участковыми уполномоченными полиции в результате проведенных мероприятий злоумышленник был установлен - им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Октябрьского района, 2003 года рождения. Установлено, что пензенец совершил кражу товара, будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение», - сообщил участковый уполномоченный ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Даниил Асыркин.

По факту нового правонарушения возбуждено уголовное дело. Молодой человек может лишиться свободы на 1 год.

«Не повторяйте моих ошибок. Полная глупость, короче, это того не стоит. Проще честно работать», - отметил подозреваемый.