Криминал

В Пензенской области за неделю задержали 8 мотогонщиков

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2 400 нарушений правил дорожного движения владельцами мототранспорта выявили сотрудники ГИБДД на дорогах области с начала года.

Только в ходе последнего рейда инспекторы задержали восемь гонщиков, пренебрегающих установленными нормами. При этом один из них находился в состоянии опьянения.

«В летний период в Госавтоинспекцию поступают многочисленные обращения от населения по фактам нарушения правил дорожного движения водителями мототранспорта, которые в том числе нарушают тишину и покой в ночное время.

В связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, в том числе проверяется техническое состояние», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Госавтоинспекторы в очередной раз призвали мотоциклистов уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Сколько раков сняли?

Гость||

Все равно каждый сезон новые

Гость||

После 22.00 приезжайте к Космос Сити вот где их ловить нужно! А то приедут, встанут возле Кагау и ловят пешеходов, протоколы составляют. А этих горе байкеров по бороде ...

Гость||

Хрустявочки

Имя: Гость
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