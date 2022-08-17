Криминал

Пензячка поверила мошенникам и лишилась почти двух миллионов

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«Неизвестный мужчина рассказал мне, что на мое имя пытаются оформить кредит, и сообщил, что мне нужно созвониться с центральным банком. Так я и сделала», - сообщила потерпевшая.

Начало истории очередного обмана, в результате которого жительница Пензы лишилась крупной суммы денег, не ново. Женщина пошла на поводу у злоумышленников, поверила, что ее хотят обмануть, и под диктовку мошенников перевела все средства (более 400 тысяч рублей) на некий «безопасный счет». На этом финансовый кошмар не закончился.

«Потерпевшая оформила на свое имя несколько кредитов и все средства перевела на мошеннические счета. В итоге женщина передала мошенникам около 2 миллионов рублей», - пояснила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Ксения Ужаровская.

Теперь полицейским предстоит установить личности и найти людей, обманувших доверчивую жительницу Пензы.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: опасно доверять незнакомцам! При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц, ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки - это во всех случаях мошенники!» - предупредила Ксения Ужаровская.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Умничка.Земной поклон от братвы.

Гость||

Хорошо что не девственности, а только денег.

Гость||

Сегодня праздник у ЗЭКа , сегодня будут танцы ...

Гость||

Недвижимость где она живёт ни кому не подарила???..

Гость||

Тётя сексуальная. Жалко доверчивая, значит глупая.

Гость||

Ей наверное все растянули.

Имя: Гость
Комментарий:

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