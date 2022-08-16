Жителя Заречного отправили в колонию за смерть брата

16.08.2022 | 09:02

В Заречном осудили 34-летнего мужчину, который нанес смертельное ранение своему младшему брату.

Конфликт случился вечером 1 мая 2022 года. Братья с приятелем распивали спиртное в квартире на Озерской. Через некоторое время младший дал старшему 5 тысяч рублей и попросил его вместе со знакомым сходить в магазин для приобретения новой порции алкоголя.

Когда старший вернулся домой, младший возмутился, что ему отдали не всю сдачу. Тот настаивал, что сумма верна. В итоге завязался конфликт. Родственники начали бороться, третий собутыльник ушел.

Оставшись наедине, братья разошлись по комнатам, но старший не успокоился. Достав из рюкзака нож, он подошел к младшему и ранил его в область поясницы.

Осознав, что родственник пострадал, мужчина вызвал ему скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали, но спасти не смогли. Он скончался на следующий день от колото-резаного ранения с повреждением внутренних органов.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Во время судебного заседания зареченец полностью признал вину, но отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - уточняется на сайте Зареченского городского суда.