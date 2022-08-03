Пензенца признали виновным в смерти незнакомца у подъезда

03.08.2022 | 09:06

27-летнему жителю Пензы вынесли приговор за причинение смерти незнакомцу. Трагедия случилась 5 декабря 2021 года возле дома на Ново-Казанской улице областного центра.

Мужчины поссорились вечером в подъезде. Затем они вышли на улицу, продолжая спорить. Горожанин разбежался и толкнул незнакомца в грудь.

«30-летний мужчина упал на землю, ударившись головой об асфальт», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в машине скорой помощи.

Суд признал агрессора виновным и назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.