Пензенца признали виновным в смерти незнакомца у подъезда

27-летнему жителю Пензы вынесли приговор за причинение смерти незнакомцу. Трагедия случилась 5 декабря 2021 года возле дома на Ново-Казанской улице областного центра.
Мужчины поссорились вечером в подъезде. Затем они вышли на улицу, продолжая спорить. Горожанин разбежался и толкнул незнакомца в грудь.
«30-летний мужчина упал на землю, ударившись головой об асфальт», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.
Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в машине скорой помощи.
Суд признал агрессора виновным и назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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