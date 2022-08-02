Пензенец признался, что арендовал электросамокат и сдал на металлолом

02.08.2022 | 10:24

50-летнего пензенца подозревают в краже сдававшегося в аренду электросамоката.

Принадлежащий индивидуальному предпринимателю двухколесный транспорт горожанин увидел на улице Кронштадтской - воспользовался им, а потом сдал в пункт приема металлолома.

Владелец обратился к правоохранителям, те вышли на предполагаемого злоумышленника. Мужчина во всем признался.

В отношении него возбудили уголовное дело, пензенцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Полиция Пензенской области напоминает! Храните документы, полученные в магазине при покупке велосипеда, самоката или коляски. Помните! Покупая велосипед или самокат без документов, вы рискуете стать хозяином краденого имущества.

Желательно сделать фотографию велосипеда, переписать серийный номер рамы, запомнить особые приметы: аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске и станут решающими для доказательства вашей собственности», - обратилась к населению пресс-служба регионального УМВД России.