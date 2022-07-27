Криминал

Насмерть сбивший девушку наровчатец отправится в колонию

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30-летнему жителю Наровчата не удалось смягчить приговор, вынесенный ему за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения.

Ночью 5 июня 2020 года мужчина ехал на «Ладе-Калине» и на улице Лермонтова сбил девушку, которая шла по обочине проезжей части в попутном направлении. Она скончалась на месте ДТП.

Одной из причин трагедии стало то, что водитель «Калины» превысил скорость, безопасную для ночного времени при отсутствии искусственного освещения и оборудованных тротуаров.

Мужчина в судебном заседании вину не признал: он уверял, что спиртное в этот день не употреблял и был трезв. Однако этот довод был опровергнут собранными доказательствами.

Суд учел положительные характеристики наровчатца, его молодой возраст и возмещение имущественного вреда. В итоге его приговорили к 6 годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года и 10 месяцев.

Кроме того, с виновника гибели девушки взыскали в пользу ее матери 1 миллион рублей.

Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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