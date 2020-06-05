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Происшествия

В Наровчате девушка погибла под колесами «Калины»

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В ночь на пятницу, 5 июня, в Наровчате случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 0:25 напротив дома № 26 на улице Лермонтова 28-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил девушку 2001 года рождения.

«В результате происшествия она от полученных телесных повреждений скончалась на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

4 июня на улице Калинина в Пензе мужчина 1975 года рождения на Mitsubishi Outlander допустил наезд на 17-летнего пешехода.

Подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован. Одна из жительниц города рассказала, что подростка увезли с места происшествия в тяжелом состоянии. Однако официально эту информацию в ГИБДД не подтвердили.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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