В Пензенской области рыбаков судят за ловлю сетями во время нереста

26.07.2022 | 10:45

Двух жителей Пензенской области наказали за незаконный вылов рыбы в период нереста.

В Нижнеломовском районе под суд попал 63-летний местный житель. В мае этого года в заливе реки Мокши села Усть-Каремша он поймал сетями 11 рыб (лещей, карасей, язей, плотву). Ущерб был оценен в 8 000 рублей.

Мужчина признал свою вину, ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, сети изъяли для уничтожения.

К уголовной ответственности привлекли и 45-летнего жителя Вадинского района, который 18 мая в реке Вад у деревни Большая Козлейка сетями поймал 20 карасей на сумму 10 000 рублей.

С учетом рецидива его приговорили к лишению свободы на 9 месяцев условно с испытательным сроком на полтора года, сообщили в прокуратуре Пензенской области.