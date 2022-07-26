В Пензенской области рыбаков судят за ловлю сетями во время нереста

Двух жителей Пензенской области наказали за незаконный вылов рыбы в период нереста.
В Нижнеломовском районе под суд попал 63-летний местный житель. В мае этого года в заливе реки Мокши села Усть-Каремша он поймал сетями 11 рыб (лещей, карасей, язей, плотву). Ущерб был оценен в 8 000 рублей.
Мужчина признал свою вину, ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, сети изъяли для уничтожения.
К уголовной ответственности привлекли и 45-летнего жителя Вадинского района, который 18 мая в реке Вад у деревни Большая Козлейка сетями поймал 20 карасей на сумму 10 000 рублей.
С учетом рецидива его приговорили к лишению свободы на 9 месяцев условно с испытательным сроком на полтора года, сообщили в прокуратуре Пензенской области.
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Ща зоошиза флуд разведёт. Мол есть нечего, уроды леса пустые оставят внукам. Зоошиза в магазины не ходит и не видит цены на мясо и рыбу.