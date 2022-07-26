Криминал

В Пензенской области рыбаков судят за ловлю сетями во время нереста

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Двух жителей Пензенской области наказали за незаконный вылов рыбы в период нереста.

В Нижнеломовском районе под суд попал 63-летний местный житель. В мае этого года в заливе реки Мокши села Усть-Каремша он поймал сетями 11 рыб (лещей, карасей, язей, плотву). Ущерб был оценен в 8 000 рублей.

Мужчина признал свою вину, ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, сети изъяли для уничтожения.

К уголовной ответственности привлекли и 45-летнего жителя Вадинского района, который 18 мая в реке Вад у деревни Большая Козлейка сетями поймал 20 карасей на сумму 10 000 рублей.

С учетом рецидива его приговорили к лишению свободы на 9 месяцев условно с испытательным сроком на полтора года, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Гость||

Ща зоошиза флуд разведёт. Мол есть нечего, уроды леса пустые оставят внукам. Зоошиза в магазины не ходит и не видит цены на мясо и рыбу.

Гость||

БАРДАК !!!

Гость||

Гость писал(a):

Ща зоошиза флуд разведёт. Мол есть нечего, уроды леса пустые оставят внукам. Зоошиза в магазины не ходит и не видит цены на мясо и рыбу.
Опять шизики. На этом форуме других не держат.

Гость||

осмотрительней надо быть, я браконьер со стажем, никогда не попадался, на крайняк выбрасываешь сети и включаешь я не я и кобыла не моя, а так по сторонам смотреть надо

Гость||

Гость писал(a):

Мол есть нечего, уроды леса пустые оставят внукам. Зоошиза в магазины не ходит и не видит цены на мясо и рыбу.
То есть на сетку, на лодку, на автомобиль чтобы все барахло довезти до водоема - на это деньги есть. А на рыбу нет. Заткнись и больше не отсвечивай, браконьер!

Гость||

Гость писал(a):

я браконьер со стажем
Только расстрел.

Имя: Гость
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