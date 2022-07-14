В Пензе черные банкиры лишились нажитого криминальным трудом

14.07.2022 | 14:50

Члены преступной группы, осужденные почти год назад за организацию незаконной банковской деятельности, помимо свободы теперь лишились еще и имущества.

Около 6 лет они незаконно обналичивали средства заинтересованных лиц, зарегистрировав более 80 так называемых технических фирм. На их расчетные счета по различным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.

Доход группы в виде процентов от обналиченного составил более 94 млн руб. Но криминальные деньги счастья не принесли: в августе 2021 года 21 человек получил различные сроки наказаний - как условные, так и реальные. Теперь же суд рассмотрел иск прокурора о взыскании с них незаконно нажитого в доход бюджета Российской Федерации.

«В ходе расследования уголовного дела на имущество злоумышленников был наложен арест. Однако для обеспечения исполнения решения суда прокуратура обратилась с ходатайством о наложении ареста на данное имущество еще и в порядке гражданского судопроизводства», - пояснила порталу «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Под арестом оказались 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимости и 18 автомобилей. После того как решение суда вступит в силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.