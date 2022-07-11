В Кузнецке рецидивист пытался подкупить инспектора ДПС

11.07.2022 | 09:29

В Кузнецке 38-летнего мужчину, неоднократно судимого за незаконный оборот наркотиков и вождение в нетрезвом виде, отправили в колонию строгого режима за новые преступления.

Утром 2 февраля мужчина, лишенный водительских прав, взял принадлежащий его супруге автомобиль Audi Q5 и отправился в кузнецкое отделение МВД, чтобы поставить отметку по назначенному ему административному надзору.

На улице Дарвина его остановил сотрудник ДПС. Инспектор обратил внимание на признаки опьянения и предложил водителю пройти освидетельствование при помощи алкотестера.

«Он согласился, однако по результатам освидетельствования состояние алкогольного опьянения установлено не было. Вместе с тем по поведению и внешнему виду водителя у сотрудников ГИБДД возникли основания полагать, что он находится в состоянии наркотического опьянения», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование в больнице, но он отказался. Это стало поводом для составления протокола. Нарушителя пригласили в служебный автомобиль.

Находясь в салоне, злоумышленник положил в боковой карман обивки двери 25 тыс. руб., чтобы избежать привлечения к ответственности. Однако полицейский не забрал деньги, а сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Суд признал кузнечанина виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии особого режима.

После освобождения мужчина в течение трех с половиной лет не сможет управлять транспортными средствами.

«Изъятые денежные средства в размере 25 тыс. рублей суд обратил в доход государства. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Светлана Артамонова.